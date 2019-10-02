Киев, , 10:20 — REGNUM Ситуация, в которую попал Владимир Зеленский с урегулированием конфликта в Донбассе, похожа на цугцванг, то есть любой ход может ухудшить положение президента Украины.

Такое мнение сегодня, 2 октября, выразил украинский политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что Минские соглашения и «формула Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе нравятся далеко не всем, включая даже тех, кто эти соглашения сам и подписывал (экс-президент Украины Петр Порошенко).

«Выгодны ли такие условия мира, при которых Украина сама заплатит за всё и даст особый статус сепаратистским регионам? Конечно, нет! Выгодно ли продолжение войны? Тем более нет! Её уже давно необходимо закончить. И интегрировать временно неподконтрольные территории», — подчеркивает Спиридонов.

Он выразил мнение, что Зеленский надеется войти в историю в качестве миротворца, а значит, сейчас для него главное — выдержать давление.

«Есть ли стержень у президента страны? Скоро узнаем, надеюсь, что есть, и он всё-таки доведёт начатое до конца», — резюмировал Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киеве состоялся митинг радикалов против имплементации «формулы Штайнмайера», в котором приняли участие несколько сотен человек. Организаторы акции протеста пообещали, что продолжат свои выступления и сегодня, 2 октября, возле здания парламента Украины.