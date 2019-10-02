Рига, , 10:20 — REGNUM Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии Сейма по общественным делам и правам человека с просьбой разработать закон об учреждении 17 марта День памяти национального сопротивления, а 15 октября — День государственного языка. Об этом, как передает портал LSM, сообщила пресс-службы главы государства.

Левитс подчёркивает, что сейчас, когда Латвия вступила во второе столетие своей независимости, нужно вернуть обществу память о том, как «латвийские патриоты сопротивлялись оккупационным режимам и восславить героев, которые обеспечили запрос народа на государственность и независимость на все годы оккупации».

17 марта выбрано не случайно, ведь именно 17 марта 1944 года под председательством Константина Чаксте Латвийский центральный совет завершил сбор подписей под меморандумом, в котором от имени народа Латвии объявил о независимости и фактическом возобновлении латвийской государственности и действии Сатверсме (Конституция Латвии). Левитс уверен, что День памяти национального сопротивления будет напоминать, что независимость и демократию Латвии нужно «защищать и сегодня».

В свою очередь, 15 октября 1998 года были закончены прения и в 4 пункте Сатверсме латышский язык был закреплён как единственный государственный язык Латвийской Республики, а также как одна из главных конституционных ценностей страны. Празднование Дня государственного языка подчеркнёт важность латышского языка, как единственного средства сплочения общества и сохранения латвийской государственности, считает глава государства.