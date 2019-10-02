Москва, , 10:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звания Героя России, сообщают 2 октября «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Сергей Чемезов Kremlin.ru

Соответствующую информацию изданию также подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник. Указ главы государства был подписан несколько недель назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России двум пилотам пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку прямо на кукурузное поле в Московской области.

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