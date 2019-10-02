Томск, , 10:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Томской области Виктора Романенко. Об этом 2 октября сообщили томские массмедиа.

В частности, как передаёт Vtomske.ru, информацию об отставке прокурора подтверждает собственный источник портала.

Добавим, информацию о возможной отставке Романенко томские СМИ распространили ещё в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России указом от 30 сентября освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.

Читайте также: Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре

Справка: Виктор Романенко родился в 1967 году в Харьковской области. В 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». С 1988 по 1993 год являлся студентом Свердловского ордена Трудового Красного Знамени юридического института.

Свою карьеру начал в 1992 году с должности старшего следователя прокуратуры города Североуральска Свердловской области. Дослужился до должности зампрокурора Североуральска, затем был Серовским городским прокурором Свердловской области. С 2009-го по 2014 год являлся первым зампрокурора Карачаево-Черкесской Республики. В 2014 году Романенко назначили первым заместителем прокурора Томской области. С 2015 года — прокурор Томской области.