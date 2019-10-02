Шанхай, Китай, , 10:26 — REGNUM Почтовые марки, посвященные 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, представлены 2 октября в здании генерального консульства РФ в Шанхае. Две тематические марки выпущены Шанхайским отделением Почты Китая.

Одна из марок изображает мост через реку Янцзы в городе Чунцин, вторая — мост через Волгу в Саратове. Марки имеют номинал один и два юаня и выполнены в бело-синих тонах.

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Генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский отметил установившееся между Москвой и Пекином взаимопонимание в политической сфере и развитие экономического сотрудничества. Взаимодействие РФ и Китая стала образцом отношений между крупными государствами, подчеркнул дипломат.

Как напоминает ИА REGNUM, Советский Союз и КНР установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. Советское государство стало первым в мире, признавшим образование КНР.

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