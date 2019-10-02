Москва, , 10:11 — REGNUM Тегеран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе Российской энергетической недели, которая проходит в Москве, сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, отметив необходимость «всегда быть очень осторожными».

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«Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе», — приводит ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco была совершена атака. Ответственность за нападение, которое было совершено с помощью десяти беспилотников, взяли на себя йеменские хуситы, пообещав продолжить атаки в случае продолжения саудитами военных действия на территории Йемена. В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты.

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