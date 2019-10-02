Джакарта, , 10:11 — REGNUM Делегация из Эфиопии посетила здание комиссии по искоренению коррупции в Джакарте, чтобы узнать о борьбе с коррупцией в Индонезии, сообщает информагентство Antara.

«К нам приехала приглашенная делегация из Эфиопии, генеральный прокурор, советник министра. Они хотят узнать об антикоррупционной деятельности в Индонезии и много спрашивают о силе комиссии по искоренению коррупции в области судебного преследования», — заявил заместитель председателя индонезийской комиссии по искоренению коррупции Лаоде Сяриф после приема делегации.

«Этот опыт может быть передан правительству Эфиопии», — отметил представитель посольства Эфиопии в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что в стране предпринимаются серьезные усилия по искоренению коррупции.

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