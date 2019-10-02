Ашхабад, , 10:11 — REGNUM Заместитель председателя правительства Туркмении по строительству, энергетики и ЖКХ Чарымырат Пурчеков назначен временно исполняющим обязанности заместителя премьер-министра по промышленности и коммуникациям, сообщает агентство Orient.

Пурчеков назначен на должность бывшего своего коллеги Мамметхана Чакыева, который ранее был назначен президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым на должность главы МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Гурбангулы Бердымухамедовым уволил министра иностранных дел Исгендера Муликова и разжаловал его до звания майора. Причиной этого стали «серьезные недостатки» в работе чиновника.

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