Киев, , 10:09 — REGNUM Что бы сейчас ни говорил президент Зеленский относительно «формулы Штайнмайера» и урегулирования ситуации в Донбассе — он стал на путь капитуляции, который грозит стране катастрофическими последствиями, заявил в своем комментарии сегодня, 2 октября, украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Он заявил, что после того, как на «оккупированной» части Украины состоятся международно признанные местные выборы, можно будет констатировать, что «все усилия защитников Украины нивелированы и все жертвы были напрасными».

«Россияне, которые уже 5 лет контролируют Донбасс, продолжать контролировать и территорию региона, и население. Потому что физически проводить выборы «по украинским законам» будут боевики-сепаратисты под российским кураторством. Физически, на месте. А как они это умеют делать, мы знаем», — отметил украинский эксперт.

В завершение политолог утверждает, что «российский протекторат» над двумя областями Украины позволит Кремлю не только блокировать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но и провоцировать на этой почве уже настоящую гражданскую войну, а финальная цель процесса — «так называемая федерализация Украины на российских условиях».

ИА REGNUM напоминает, что накануне вечером на специальном брифинге президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовала текст «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе. Президентзаявил, что таким образом «устранены последние препятствия» для проведения саммита «нормандской четверки» по ситуации в Донбассе, дата которого станет известна в ближайшее время.