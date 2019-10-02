Афины , 2 октября 2019, 10:05 — REGNUM В рамках ужесточения миграционной политики правительство Греции намерено впервые создать список безопасных стран, куда будут депортированы мигранты. Этот «исчерпывающий список» будет представлен в ближайшее время, сообщил заместитель министра по вопросам миграции Гиоргос Кумутсакос газете Süddeutsche Zeitung.
Кумутсакос раскритиковал левое правительство бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса как слишком снисходительное и пообещал, что новое будет «строже». Афины ужесточат миграционные законы, но ожидают помощи в этом от властей Европейского союза. Министр отметил способ распределения мигрантов, прибывающих в Италию, предложенный министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, и назвал его «образцом».
До конца 2020 года власти Греции намерены депортировать 10 тыс. человек в Турцию. Напомним, в последние недели на греческом острове Лесбос скопились 12 тыс. человек. Местный лагерь для беженцев Мория рассчитан лишь на 3 тыс.