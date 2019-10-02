Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Замглавы информационно-аналитического департамента службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе прокомментировал состоявшиеся 1 октября в Эргнети переговоры югоосетинской и грузинской делегаций, заявив твердую позицию Тбилиси о том, что снятие грузинского поста вблизи села Уиста (Цнелис) недопустимо. Об это сообщает информагенство «Новости-Грузия».

Напомним, темой обсуждения на встрече стала ситуация, сложившаяся на госгранице Южной Осетии и Грузии после того, как вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии грузинские службы установили незаконный блокпост. Югоосетинская сторона настаивала на том, что блокпост должен быть снят. Грузинская делегация заявила, что пост предназначен для обеспечения безопасности.

«К сожалению, цхинвальские участники вновь оказались не готовы к конструктивному диалогу. Напротив, они озвучили уже неоднократно декларированную позицию, что стандартный пост грузинской полиции должен быть снят, что недопустимо. Данный пост находится на территории, контролируемой центральными властями. Дискуссии по этому вопросу также будут продолжены на следующем раунде Женевских международных переговоров, который состоится на будущей неделе».

Ираклий Антадзе

Представитель СГБ отметил, что на Женевских дискуссиях грузинская сторона также поднимет вопрос о закрытии Южной Осетией пропускных пунктов Ахалгори и Синагури.

О проведение очередной технической встречи стороны договорятся с помощью горячей линии Евросоюза после проведения Женевских дискуссий, которые пройдут 8−9 октября.

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