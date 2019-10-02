* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:52 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены обсудить ситуацию вокруг мирного процесса в Афганистане. Для переговоров по этому вопросу террористы планируют сегодня, 2 октября, посетить Исламадаб. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

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Он уточнил, что делегацию высокого уровня возглавит Мулла Абдул Гани Барадар, а встреча в Пакистане станет четвёртой по счёту после визита в Россию, Китай и Иран.

«Делегация проведёт переговоры с официальными лицами страны по ряду важных вопросов», — приводит ТАСС слова представителя террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время власти Соединённых Штатов активизировали усилия для прекращения конфликта в Афганистане, сев за стол переговоров с террористами. Однако диалог осложняется терактами, которые боевики продолжают осуществлять в стране. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет обсуждать соглашение о мире с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до тех пока, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают совершать теракты.

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Болтон назвал договорённости США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бессмысленными

В середине сентября боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своей приверженности соглашению с США, при условии, что Вашингтон будут выполнять свою часть сделки. В противном случае вина за продолжение войны ложится на их плечи, подчеркнул представитель террористического движения.