Киев, , 09:46 — REGNUM Согласование «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе — это путь к войне, а не к миру, заявил 2 октября в своем комментарии украинский политик, экс-представитель Украины на переговорах по урегулированию в Минске Роман Бессмертный.

Бессмертный призвал власть Украины предъявить обществу оригинал подписанного документа, заявив, что Киев пошел по сценарию Кремля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Речь не идет о решении блока по безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории. Если выборы будут проведены, мы получим еще одно Приднестровье», — заявил он.

Накануне стало известно, что украинская делегация контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала"формулу Штайнмайера». Сообщается, что это механизм политического урегулирования ситуации в Донбассе, который создает предпосылки для проведения саммита стран «нормандского формата». Президент Зеленский позже подчеркнул, что «формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, который сейчас будет разрабатывать Верховная рада Украины.