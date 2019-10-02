Конфликт администрации Екатеринбурга с представителями национальных общин мог возникнуть из-за грузинской диаспоры. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Как сообщил агентству президент «Грузинского общества «Сакартвело» и «Интернационального союза диаспор» Нукри Чавлеишвили, именно из-за входа его организации в консультационный совет при мэрии Екатеринбурга и произошел скандал. По мнению руководителя, другие диаспоры не хотят признавать его деятельность.

«Вот и ставят условия: либо чиновники работают только с ними, либо они устраивают демарши», — считает Чавлеишвили.

Если раньше новые организации вводились в совет только коллективным решением, то сейчас состав совета определили постановлением мэра. В итоге главы армянской и таджикской диаспор вышли из состава объединения.

Напомним, 27 сентября 2019 года стало известно о выходе ряда диаспор из состава консультационного совета при мэрии. Своё публичное недовольство выразил глава правления Дома народов Урала Фарух Мирзоев.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы диаспор в Екатеринбурге выразили несогласие с мэрией