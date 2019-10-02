Москва, , 09:41 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения у телезрителей передачи «Прямой эфир» за свое скандальное высказывание в адрес жителя республики на одной из передач. Об это российский телеведущий заявил во время передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Малахов начал свое извинение с древней мудрости, которая гласит: «умей слушать и будь услышанным». Телеведущий от себя лично от имени редакции передачи «Прямой эфир» выразил сожаление из-за неправильно понятых слов, высказанных им ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» телеведущий Андрей Малахов обвинил гражданина Киргизии в заказном убийстве из-за ДТП с участие сына российского миллиардера. Ведущий также в грубой форме высказался относительно уровня доходов граждан республики.

Высказывания Малахова вызвали критику со стороны МИД Киргизии, а также в посольстве России в республике.

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