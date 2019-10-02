Киев, , 09:36 — REGNUM Бывший глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан заявил, что командование одного из специальных полков Украины получило приказ о ликвидации его и экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Я контактировал со многими офицерами, — сказал в эфире телеканала ZIK Рубан. — Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко».

По его словам, сама Савченко также призналась ему, что располагает информацией о подготовке покушения на нее. Он отметил, что ликвидировать их планировали во время переезда Рубана и Савченко из колонии.

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«Мы опоздали тогда на 15 минут и вышли из другого коридора», — уточнил он, добавив, что Савченко хотели сделать «посмертно дважды героем».

Напомним, Надежда Савченко была признана судом в России виновной в причастности к убийству российских журналистов летом 2014 года в Донбассе. Позднее она была помилована президентом России Владимиром Путиным и обменена на граждан РФ, незаконно задержанных властями Киева.

В настоящее время Савченко и экс-глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан остаются под следствием на Украине по обвинению в попытке устроить вооружённое нападение на здание украинского парламента.

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