Киев, , 09:37 — REGNUM Бывший секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Сергей Данилюк рассказал о причинах ухода с занимаемого им поста.

«Уход с поста секретаря СНБО — моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто неинтересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — рассказал Данилюк в интервью изданию «Гордон».

Также он рассказал, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько вариантов исправления сложившейся ситуации, однако они так и не смогли с ним прийти к одной позиции.

При этом экс-секретарь СНБО не исключил возможности давать свои консультации в помощь Зеленскому, так как он поддерживал последнего с начала его выборной кампании и желает ему успеха.

Отметим, ранее, 30 сентября, на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке Сергея Данилюка с занимаемой им должности. Политик был назначен на пост главы СНБО Украины в конце мая текущего года, а до того находился на посту министра финансов страны. Также во время президентской кампании на Украине весной 2019 года Сергей Данилюк являлся советником Зеленского по экономике и международной политике.