Киев, , 09:30 — REGNUM «Очень умно все вещают насчет «формулы Штайнмайера», но если честно, с войной Украине нужно заканчивать», — заявил 2 октября украинский политик, экс-депутат Верховной рады Михаил Бродский, комментируя подписанное накануне в Минске соглашение.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик заявил — всем в стране пора давно понять, что Украина проиграла войну и подписали «акт о капитуляции», т. е. Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко. Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зеленский может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое», — заявил Михаил Бродский.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе, подчеркнув, что это «самая большая страшилка последних недель».

«Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что существующий закон об особом статусе Донбасса заменит другой закон, который сейчас разрабатывает Верховная Рада. Он заверил, что в новом законе не будет перейдена ни одна «красная линия» — «поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции».