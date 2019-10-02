Гонконг, Китай, , 09:26 — REGNUM Правительство Гонконга жестко осудило бунтарей, учинивших вопиющие акты насилия по всему специальному административному району Китая, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Подобного рода действия угрожают безопасности общественности и серьезно подрывают общественный порядок, заявили местные власти. Многие люди приняли участие в несанкционированных митингах и шествиях, которые обернулись опасными бунтами, поджогами и прочими непозволительными вещами на станциях метро.

Протестующие кидали зажигательные смеси, учиняли акты вандализма в магазинах, громили частную и общественную собственность, блокировали оживленные улицы, препятствовали тушению пожаров и работе медиков, а также прочих экстренных служб города.

В настоящее время более 180 человек арестованы за нарушение порядка, а также столкновения с полицией. По меньшей мере 25 офицеров полиции получили ранения в результате нападения на них протестующих.

Напомним, что в Гонконге с лета продолжаются акции протеста, которые давно переросли в бунты и погромы. Протестующие требуют не только отменить закон об экстрадиции на материковую часть Китая экономических преступников или подозреваемых в совершении экономических преступлений, но также отставки правительства Гонконга наряду с прочими требованиями, напоминающими киевский майдан 2014 года.

Отметим также, что 1 октября, когда произошли погромы, Китай торжественно отмечал 70-летие со дня образования КНР.