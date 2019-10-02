Берлин, , 09:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии выступило с осуждением заявления командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, назвавшего уничтожение Израиля «достижимой целью». Заявление опубликовано на официальном сайте германского министерства.

«Мы решительно осуждаем недавние угрозы со стороны иранского Корпуса стражей Исламской революции. Столь враждебные Израилю заявления неприемлемы. Право Израиля на существование не подлежит обсуждению. Мы требуем от Ирана быть приверженным мирным отношениям со всеми государствами в регионе и предпринять практические шаги к деэскалации», — говорится в тексте.

Накануне на конференции КСИР Салами заявил, что израильский «зловещий режим должен быть стёрт с карты мира на втором этапе Исламской революции, и это больше не стремление или мечта, а уже достижимая цель».