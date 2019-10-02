Рим, , 09:18 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел в Риме переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых стороны обсудили ряд международных вопросов, в том числе стратегические отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба итальянского правительства.

Отмечается, что переговоры позволили «углубленно обсудить» ряд важных международных тем.

«Были также обсуждены отношения с Россией и Китаем в стратегическом плане и перспективы будущего саммита НАТО, который состоится 3−4 декабря в Лондоне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Рим 1 октября. Кроме встречи с Конте, запланированы встречи Помпео с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.