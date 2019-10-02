Анкара, , 09:16 — REGNUM Анкара осудила «нападение, превышающее пределы», со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который раскритиковал «упадок» верховенства закона в Турции и рассказал о том, как Турция использовала мигрантов для «давления» на ЕС, сообщает Le Figaro.

«Нападение Макрона на Турцию превысило пределы. Я сравниваю его с петухом, который поет, а его ноги утопают в грязи», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

МИД Турции осудил заявления Макрона по вопросу миграции.

«Скольким беженцам разрешил Макрон въехать в его страну?», — ответил глава турецкой дипломатии, также критикуя президента Франции за прием в Париже курдских ополченцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Совете Европы, что право на убежище «исчезнет», если не будут приняты меры.

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