Нью-Йорк, США, , 09:11 — REGNUM Термин «нелегальный мигрант» оказался под запретом в Нью-Йорке из-за нарушения прав человека. Такое решение принято городскими властями, говорится в сообщении правительства Нью-Йорка.

В комиссии по правам человека при правительстве города пояснили, что речь идет о дискриминации, связанной с иммиграционным статусом человека или страной, откуда он прибыл. Наказание грозит тем, кто угрожает мигрантам звонком в иммиграционно-таможенную полицию, унижает их или указывает на ограниченное владение приезжими английским языком.

Такое нарушение местного законодательства в области прав человека грозит штрафом до $250 тыс. На рассмотрении комиссии находятся уже четыре подобных случая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены сократить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году до 18 тыс. человек.

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