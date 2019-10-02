Челябинск, , 08:55 — REGNUM В Челябинске на покупку новых автобусов на газооторном топливе необходимо 4,5 млрд рублей. Эти деньги регион надеется получить из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос был поднят на встрече вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора области Алексея Текслера. Глава региона рассказал федеральному чиновнику о подвижках в улучшении на улицах Челябинска ситуации с общественным транспортом. В частности, о том, что из облбюджета ранее было выделено более 760 млн рублей, на которые купили 66 автобусов на сжиженном и компримированном природном газе.

А затем Текслер попросил содействия Гордеева в получении федеральных 4,5 млрд рублей. Эти деньги регион надеется получить по проекту «Чистая страна» в 2020 году.

«В центре внимания приобретение экологичного транспорта для городов региона. В Челябинске уже появились автобусы на газовом топливе, но планы значительно больше», — написал Текслер в своём Instagram.