Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Соединённые Штаты находятся в тесном контакте с союзниками в регионе в связи с возможным запуском ракеты Северной Кореей. Об этом заявил представитель администрации США.

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«Мы в курсе сообщений о возможном запуске ракеты КНДР», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Собеседник добавил, что Вашингтон продолжает отслеживать ситуацию и находится в тесном контакте «с союзниками в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что из Северной Кореи 2 октября в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракеты. Одна из них, по его словам, упала в воду в районе префектуры Симанэ (остров Хонсю) — в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что подобные действия со стороны КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем власти Японии выразили решительный протест. Он подчеркнул, что по северокорейскому вопросу Токио будет продолжать «тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и международным сообществом».

Напомним, пуски ракет Пхеньян провёл «в преддверии» переговоров с Соединёнными Штатами, которые должны начаться 5 октября. Северная Корея не раз заявляла, что ракетные пуски проводятся как демонстрация своих силовых позиций в регионе и как предупреждение Штатам и их союзникам.