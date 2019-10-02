Москва, , 08:42 — REGNUM США должны немедленно аннулировать поставки Тайваню оружия, осознав опасность таких продаж. Об этом 2 октября заявил военный атташе КНР в России генерал-майор Кунь Яньвэй.

«Китай требует, чтобы США полностью осознали серьезную опасность продажи вооружения Тайваню, немедленно аннулировали вышеуказанный проект и прекратили военные связи с Тайванем, чтобы избежать нанесения еще большего ущерба отношениям между армиями Китая и США», — приводит ТАСС слова Яньвэя.

Также он подчеркнул, что вопрос с Тайванем не допускает внешнего вмешательства, так как он относится к сфере суверенитета и территориальной целостности Китая, а потому любые замыслы о расчленении КНР неосуществимы, и любые недооценки решимости и воли ВС КНР крайне опасны.

«Мы примем все необходимые меры для защиты собственных интересов, будем твердо защищать государственный суверенитет, единство страны и территориальную целостность, решительно сохранять мир и стабильность в регионе, не поскупившись никакой ценой», — заявил военный атташе Китая.

При этом он отметил, что, к сожалению, США делают попытки использования Тайваня в качестве инструмента сдерживания Китая, что подрывает международный авторитет американской стороны и никак не связано с моральными принципами или высшей справедливостью.

Отметим, ранее, в августе текущего года, Госдеп США официально утвердил проект поставки Тайваню 66 истребителей F-16V на общую сумму $8 млрд.