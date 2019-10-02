Страсбург, Франция, , 08:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Совете Европы, что право на убежище «исчезнет», если не будут приняты меры, сообщает Le Figaro.

В своем выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге глава государства вновь подчеркнул необходимость реформирования «контроля над миграционными потоками» и «защиты права на убежище».

«Если мы позволим праву на убежище стать объектом злоупотреблений, оно исчезнет», — предупредил президент Франции.

Глава государства подтвердил необходимость принятия мер на европейском уровне, особенно по защите границ и распределению мигрантов. По его словам, Турция не должна быть «под давлением», поскольку в последнее время прибытие мигрантов на греческие острова увеличилось.

Ранее Афины объявили о своей готовности вернуть около 10 000 мигрантов в Турцию к концу 2020 года.

Напомним, по данным ОЭСР, Франция, получившая около 110 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, заняла 4-е место в 2018 году, уступив лишь Турции (116 000) и Германии (162 000).

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