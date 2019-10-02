Вирджиния, США, , 08:33 — REGNUM 1 октября в США состоялась встреча глав Объединенных комитетов начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в военной сфере.

Известно, что это первая встреча представителей трех стран.

Предполагается, что Пак Хан Ки, Марк Милли и Кодзи Ямадзаки также обсудили решение Сеула относительно прекращения обмена разведданными с Японией.

Ранее США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу данного решения, а также призывали правительство Южной Кореи пересмотреть его в связи с потенциальными негативными последствиями для трехстороннего сотрудничества.

Отметим, что 1 октября Марк Милли вступил в должность главы Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США, сменив на этом посту генерала Джозефа Данфорда. Церемония инаугурации нового председателя прошла на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

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