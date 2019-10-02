Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В интернете начались общественные обсуждения генерального плана Екатеринбурга до 2035 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Обсуждение, организованное на официальном сайте Екатеринбурга, продлится с начала октября по 29 ноября и в нём смогут принять участие все заинтересованные жители города, а также собственники земельных участков и недвижимости на территории муниципального образования.

Отметим, что проект генерального плана размещён на официальном сайте Екатеринбурга. Также в мэрии планируют развернуть экспозицию проекта генплана. Также экспозиция проекта будет размещена с 8 октября по 5 ноября в зданиях городских районных администраций.