Токио, , 08:29 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга выступил с обращением от японского правительства и призвал Пекин проявлять сдержанность в переговорах с протестующими в Гонконге. С данным заявлением он выступил 2 октября на пресс-конференции в Токио, передает Yomiuri.

Ёсихидэ Суга выразил сожаление в связи с тем, что 1 октября во время столкновений с полицией в Гонконге многие протестующие получили травмы и ранения.

«Правительство Японии призывает к урегулированию ситуации в Гонконге путем проявления сдержанности и мирных переговоров», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября, когда Китай праздновал 70-летие КНР, в Гонконге начались массовые демонстрации, во время которых радикалы устраивали стычки с полицией, бросали в правоохранителей камни. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, водометы и вела стрельбу резиновыми пулями.

Напомним, в Гонконге проходят массовые протесты против законопроекта, разрешающего экстрадировать осужденных на материковый Китай.