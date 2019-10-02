Донецк, , 08:36 — REGNUM Согласование украинской стороной так называемой формулы Штайнмайера является первым шагом на пути к политическому урегулированию в Донбассе. С таким заявлениями выступили после подписания документа в Минске министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

Никонорова назвала подписание документа о механизме реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины серьезной дипломатической победой Донецка и Луганска.

«Этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования», — приводит слова Никоноровой ДАН.

Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.

«И от эффективности этой работы зависит результат всего Минского процесса», — цитирует Дейнего «Луганскинформцентр».

Оба министра признали, что согласование «формулы» открывает возможность для саммита «нормандской четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, документ, именуемый «формулой Штайнмайера», был согласован и подписан на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября.

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