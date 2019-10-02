Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что запущенная палатой представителей процедура его импичмента является государственным переворотом. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп.

По его словам, все это делается для того, чтобы отобрать у «народа власть, голос, свободу и религию».

Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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