Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM Недоразумение между федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и королевой Нидерландов Максимой стало поводом для шуток в глобальной сети и породило новый «мем», пишет газета Kronen Zeitung.

В Интернете распространяется видеозапись из Нью-Йорка, сделанная в дни саммита Организации Объединенный Наций. Королева Максима беседует с Меркель по-английски и рассказывает, что недавно поговорила о женском движении с Францией (англ. «with France»). Меркель недоуменно смотрит на собеседницу и спрашивает «с кем?». «С Францией!», повторяет королева, однако Меркель снова не понимает и уточняет: «с каким Францем?» («which Franz?»)

Фраза «which Franz?» буквально за сутки стала крылатой. Пользователи социальных сетей в немецко‑ и англоязычном интернете соревнуются в остроумии, применяя ее к различным ситуациям.