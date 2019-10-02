Санкт-Петербург, , 08:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит 14-я международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ. На состоявшейся молодежной сессии генеральному директору ФГУП «Атомфлот» Мустафе Кашке был задан вопрос собирается ли его предприятие строить специализированное круизное судно для путешествий на Северный полюс?

Мустафа Кашка отметил, что, по его мнению, Северный полюс это больше фетиш к которому тянутся туристы, хотя, например, Земля Франца-Иосифа намного зрелищнее. Отвечая непосредственно на вопрос о строительстве круизного судна, он отметил: «Для «Атомфлота» это больше имиджевая вещь. Показать возможности нашей техники и науки это интересно. Но с точки зрения денег это совсем небольшие средства — процентов 5−6 нашей экономики. Не совсем наш бизнес. Мы его будем продолжать, но сказать, что мы его должны развивать не готов», ‑ и добавил, что в целом сейчас у «Атомфлота» очень много планов по строительству пассажирских судов с неядерными установками.

На этой же сессии Мустафа Кашка назвал три причины, которые мешают в России строить атомные транспортные суда.