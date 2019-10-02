2 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 08:39 — REGNUM За прошедшие 40 лет Китай смог интегрироваться в глобальные сети в области торговли, финансов, данных и культуры. Но, учитывая то, что США заняли протекционистскую позицию, для обеспечения дальнейшего прогресса в области глобальной интеграции Китаю придётся скорректировать свой подход, пишут Эндрю Шэн и Сяо Ган в статье для издания The Project Syndicate.

Экономика Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 1980-х годов подход Китая в области развития базировался на пилотных проектах и их поэтапном внедрении. Благодаря этой стратегии в 2013 году, через 12 лет после вступления КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), Китай стал крупнейшей в мире экономикой по ВВП, пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности. В 2018 году соотношение торговли к ВВП составило 38%, что значительно выше, чем в США (27% в 2017 году).

Китайский контейнеровоз Hummelhummel

Что касается финансовых рынков, то лидеры Китая всегда оставались непреклонны в том, что процесс либерализации будет запущен только тогда, когда внутренние биржи и нормативно-правовая база окажутся достаточно надёжными с точки зрения управления соответствующими рисками. Таким образом, политики разработали двухуровневую поэтапную стратегию, которая предполагает использование уникальной позиции Гонконга на китайском и международном рынках.

За прошедшие 20 лет, с тех пор как государственные предприятия Китая включили свои акции в котировальный список биржи и стали привлекать инвестиции в Гонконг, этот город превратился в глобальный финансовый центр. При этом Гонконг выступил в качестве катализатора процесса либерализации финансовых рынков в Китае, превратившись в своего рода буферную зону для с взаимодействиями между материковыми финансовыми рынками и рынками офшорных юаней.

Благодаря такому подходу доля Китая на мировых рынках долговых обязательств и акций резко возросла. В 2004 году на долю Китая приходилось 1,2% мирового рынка облигаций, а на долю США — 42,2%, ЕС — 26,5%, Японии — 18,7%. К концу 2018 года рынок облигаций Китая расширился, составив 12,6% мирового объёма, при этом доли остальных участников сократились: доля США сократилась до 40,2%, доля ЕС — до 20,9%, а доля Японии — до 12,2%.

Биржа

Аналогичным образом доля материкового Китая в мировом рынке акций выросла с 1,2% в 2004 году до 8,5% в 2018 году. Если добавить к этому долю Гонконга, то совокупная доля КНР в мировом рынке акций составит 13,6%. За тот же период доля США на мировом рынке акций упала с 45,4% до 40,8%, доля ЕС сократилась с 16,3% до 10,8%, а доля Япония — с 16,3% до 7,1%.

И всё же Китаю предстоит проделать ещё много работы с точки зрения интеграции. Как показал недавний отчёт McKinsey, более 80% выручки 110 глобальных китайских компаний, входящих в список «Fortune 500», зависят от внутреннего рынка, тогда как доля иностранного капитала на рынках банковских услуг, ценных бумаг и облигаций в Китае остаётся ниже 6%. Более того, существуют значительные барьеры на пути дальнейшего прогресса. Чтобы продолжить процесс интеграции Китая в глобальные сети, китайским властям необходимо решить как минимум четыре основные стратегические задачи.

Во-первых, власти должны обуздать рост общего долга Китая, который за последние десять лет увеличился более чем в пять раз и в настоящее время превышает 300% ВВП КНР, что соответствует аналогичным показателям в развитых странах. Несмотря на то, что Китай может позволить себе больше потреблять и инвестировать, учитывая высокий уровень внутренних сбережений, ему также необходимо углубить свои фондовые рынки, чтобы снизить риски долгосрочной задолженности.

Во-вторых, Китай должен позаботиться о продвижении процесса интернационализации юаня. С 2009 года правительство Китая усердно работает над тем, чтобы расширить международное использование своей валюты. Но, по данным Банка международных расчётов, в апреле 2019 года на долю юаня пришлось всего 2,1% от общего объёма ежедневных валютных торгов, тогда как на долю американского доллара пришлось 44%, евро — 16%, а на долю японской иены — 8,5%.

Китайский юань PublicDomainPictures

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Также Китаю необходимо позаботиться о более сбалансированном торговом балансе. На протяжении десятилетий у КНР был огромный профицит торгового баланса. Чтобы стабилизировать торговый баланс и избавить себя от слишком большого риска, Китай должен примерно сбалансировать отток капитала с притоком иностранных средств.

Последний вызов, стоящий перед дальнейшей глобальной интеграцией КНР, заключается в недружелюбной внешней среде. Эскалация конфликта с США оказывает серьёзное давление на стратегию Китая. Безусловно, в последние годы Китай расширил свой двухуровневый подход к процессу интеграции, увеличив численность пилотных зон свободной торговли (ЗСТ). Китай надеется, что, так же как и Гонконг, эти пилотные ЗСТ смогут поддержать интеграционный импульс, помогая ему постепенно привести свой нормативно-правовой режим в соответствие с глобальными стандартами в сфере торговли, финансов, налогообложения и других операций. Только благодаря смелым, продуманным и инновационным действиям китайские политики смогут добиться того, чтобы ЗСТ КНР проложили путь к более открытому, интегрированному, мирному и процветающему будущему.