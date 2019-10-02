Вашингтон, , 08:09 — REGNUM США ничего не выиграют от дополнительных торговых пошлин, введённых в отношении импортируемых компонентов настольного компьютера Apple Mac Pro, заявил журналист Тим Кулпан в статье для издания Bloomberg.

«В конечном итоге из-за решений американского правительства компании Apple придётся дополнительно раскошелиться на приобретение компонентов Mac Pro. Это также означает то, что основную выгоду получит не Техас, где собирают компьютеры Mac Pro, и не Китай, который поставляет комплектующие, а третьи страны», — заявил Кулпан.

По словам журналиста, скорее всего, в числе победителей окажутся такие страны, как Вьетнам, Мексика и Тайвань, «собственно как и всегда на протяжении всей торговой войны» между КНР и Соединёнными Штатами.

Напомним, американские власти делают всё возможное, чтобы снизить зависимость американских компаний от китайских поставщиков. Правительство США также разрешило компаниям подавать заявления на освобождение от торговых пошлин.

Ранее власти США освободили от торговых пошлин только 10 из 15 компонентов Apple Mac Pro, сделанных в Китае. Компании Apple придётся оплачивать 25%-ю пошлину при импорте пяти компонентов Mac Pro из Китая.

Mac Pro — это серия профессиональных рабочих станций Apple, выпускаемых с 2006 года. В эту линейку входят самые мощные компьютеры линейки Mac. В сентябре в Apple заявили о том, что сборка новых компьютеров Mac Pro будет производиться в Остине, Техас.

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