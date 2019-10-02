Джакарта, , 07:56 — REGNUM Пуан Махарани, внучка Сукарно (один из основателей современной Индонезии), стала спикером парламента страны, пишет 2 октября The Jakarta Post.

Комментируя это событие, Махарани заявила, что женщина оказалась во главе парламента страны впервые за 74 года.

Напомним, Сукарно был президентом Индонезии с 1945 по 1949 г. Является национальным героем страны и основателем Национальной партии Индонезии.

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