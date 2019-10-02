Екатеринбург, , 07:37 — REGNUM Проектирование строительства новой улицы, которая свяжет микрорайон Заречный и вокзальный район в Екатеринбурге запланировано на 2020 год. Об этом сообщил вице-мэр города Алексей Бубнов информационному порталу Е1.

По словам чиновника, подобные планы стали возможными после того, как часть территории в данном районе, где расположена железнодорожная станция Свердловск-Товарный, вывели из оборота РЖД. Алексей Бубнов отметил, что теперь участок нужно перевести в землю, предназначенную под застройку, после чего будет спроектирована новая автодорожная магистраль — улица Европейская. Она соединит улицы Челюскинцев и Черепанова.

Как сообщало ИА REGNUM, также в 2020 году планируют начать проектировку новой трамвайной линии, которая свяжет конечные остановки «Машиностроителей» и «Площадь Первой пятилетки» на Уралмаше.

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