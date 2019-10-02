Лима, , 07:33 — REGNUM Конституционному суду Перу необходимо проверить законность решения президента страны Мартина Вискарры распустить Конгресс, говорится в заявлении Секретариата Организации американских государств (ОАГ).

«Секретариат ОАГ считает, что Конституционный суд Перу должен высказаться о законности и правомерности принятых решений, а также возможных разногласий в интерпретации конституции страны», — говорится в заявлении.

При этом секретариат поприветствовал решение провести досрочные выборы в Конгресс Перу. По мнению организации, существующий политический кризис можно преодолеть путем голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса и назначил дату новых выборов на 26 января 2020 года. В ответ депутаты парламента отстранили от власти президента и назначили временно исполняющего обязанности главы государства. Однако командование армии и полиции Перу поддержали президента. В настоящее время оппозиционные депутаты остаются запертыми в здании конгресса.

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