Новосибирск, , 07:28 — REGNUM В Доволенском районе Новосибирской области за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства уволен бывший служащий, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Как выяснилось, глава Доволенского сельсовета принял на должность директора муниципального унитарного предприятии коммунального хозяйства бывшего начальника отдела Министерств внутренних дел РФ по Абыйскому району Якутии.

Согласно антикоррупционному законодательств, экс-служащий при трудоустройстве должен был уведомить работодателя о последнем месте своей службы, но не сделал этого.

Прокуратура внесла главе администрации представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Оно было удовлетворено. Администрация сельсовета расторгла трудовой договор с бывшим госуслужащим.