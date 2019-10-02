Канберра, , 07:18 — REGNUM Власти Австралии выражают беспокойство условиями содержания арестованного в Китае писателя Ян Хэнцзюня, заявила глава австралийского МИД Марис Пэйн, сообщает портал 9News.

«Мы продолжим настаивать на том, чтобы с ним обращались в соответствии с международным законодательством и нормами в области прав человека», — заявила она.

Пэйн подчеркнула, что адвокаты до сих пор не могут посетить заключенного. Она вновь обратилась к главе МИД Китая Ван И с просьбой обеспечить доступ юристов к задержанному. Также власти Австралии просят улучшить условия содержания Ян Хэнцзюня в китайской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа власти Китая обвинили китайско-австралийского писателя Ян Хэнцзюня в шпионаже в пользу Австралии. Его арестовали в середине июля 2019 года. Австралийские власти заявили, что писатель был арестован по политическим мотивам, и потребовали его немедленного освобождения.

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