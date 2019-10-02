Триполи, , 07:10 — REGNUM Несколько турецких беспилотников сбиты Ливийской национальной армией, передаёт 2 октября Al Arabiya.

Уточняется, что дроны были уничтожены после того, как разведчики установили, где ВС Турции хранят их.

Когда выяснилось, что беспилотники находятся в ангарах ливийских аэропортов Мисурата (два ангара) и Митиги (один ангар), армия, которой командует Халифа Хафтар, разбомбила их с воздуха.

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Напомним, Ливия много лет находится в состоянии гражданской войны. Хафтар командует Ливийской национальной армией, которая поддерживается Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, не признанным международным сообществом.

Вторая «ветвь власти» в Ливии — это возглавляемое Фаизом Сараджем Правительство национального согласия.

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