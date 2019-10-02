Пермь, , 07:04 — REGNUM В Пермском крае губернатор Максим Решетников подверг резкой критике работу чиновников в соцсети. Главу региона возмутили формальные ответы глав муниципальных образований на вопросы и просьбы населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«У части из вас ни заинтересованности, ни понимания важности общения с людьми я не увидел. Некоторые отвечают так, коллеги, что дискредитируют и себя, и всю власть, и весь механизм обратной связи», — сказал Решетников, обращаясь к чиновникам на заседании совета глав муниципальных региона.

Губернатор привел возмутительные примеры формальных отписок в соцсетях. Так, в Александровском районе житель пожаловался на ремонт теплосетей: «Старые трубы заклеены скотчем». Чиновники ответили, что, кроме скотча, там ещё и проволока будет. В Сивинском районе население указало на старую детскую площадку, а в ответ глава Уинского сельского поселения предложил снести площадку, потому что на ремонт нет финансирования.

«Может, проще разогнать поселение, а деньги, которые на чиновников тратим, направить на ремонт этой детской площадки?», — предложил губернатор.

Напомним, в конце августа глава региона Максим Решетников заявил, что утро чиновников должно начинаться с просмотра аккаунтов, мониторинга проблем и поручений подчиненным. Губернатор рекомендовал активно использовать интернет-площадки для общения с людьми и проверки работы своих подчиненных.

Как признался Решетников, каждый понедельник он с министрами анализирует ответы подчиненных чиновников в социальных сетях.

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