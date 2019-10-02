Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Соединённые Штаты готовы защищать Японию и Южную Корею, сообщили в Комитете начальников штабов американских ВС.

Такая позиция была обнародована американским генштабом после переговоров в США главы комитета Марка Милли с высокопоставленными военными из Южной Кореи и Японии. Встреча в Штатах состоялась вечером 1 октября.

Пентагон, подчёркивается, для защиты этих союзников будет применять при необходимости «весь спектр военных возможностей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередного пуска северокорейских ракет Япония заявила, что по проблеме Пхеньяна она продолжит «тесное сотрудничество» со Штатами.

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