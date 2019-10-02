Лима, , 06:41 — REGNUM Около 20 оппозиционных депутатов Конгресса Перу остаются в здании парламента, заблокированного полицией, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что возле здания парламента полиция также перекрыла и близлежащие улицы. При этом оппозиционные депутаты отказываются выходить из здания Конгресса. Информации о столкновениях с правоохранительными органами пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса и о назначении даты новых выборов в парламент. В ответ депутаты приняли резолюцию, в которой объявили президента страны недееспособным и назначили временно исполняющего его обязанности. Однако командующие вооруженными силами страны и полицией заявили о поддержке президента Перу.

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