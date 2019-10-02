Токио, 2 октября 2019, 06:37 — REGNUM Во время нового ракетного пуска Пхеньян, вероятно, запустил один снаряд, который уже на высоте разделился на две части, сообщил 2 октября журналистам японский министр обороны Таро Коно.
Комментируя ракетные пуски Северной Кореи, которые были зафиксированы утром 2 октября, министр изложил мнение оборонного ведомства, согласно которому была запущена «одна ракета», причём под острым углом.
По мнению военных, северокорейская ракета достигла высоты в 900 км.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, японские власти утром 2 октября заявили, что Пхеньян запустил в сторону Японского моря две баллистические ракеты, и одна упала в экономической зоне Японии. Токио грозит принять меры.
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