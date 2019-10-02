Мехико, , 06:34 — REGNUM Экс-губернатор штата Герреро в Мексике Анхель Агирре Риверо дал показания по делу об убийстве 43 студентов в 2014 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Мексиканская полиция Presidencia de la República Mexicana

«Сегодня я явился, чтобы дать показания особой следственной группе», — сообщил он после допроса.

Он отметил, что отвечал на вопросы сотрудников генпрокуратуры в течение более пяти часов. Его расспрашивали о связях с бывшим мэром города Игуала Хосе Луисом Абаркой и его супругой. Риверо заявил, что опроверг сведения о связях с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Мексики вновь приступили к поиску мест, где могли быть захоронены останки 43 студентов, погибших в 2014 году. На пятую годовщину гибели молодых людей мексиканские власти заявили о намерениях провести расследование по этому делу «с нуля», проигнорировав результаты расследования предыдущей следственной группы.

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