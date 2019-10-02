Новосибирск, 2 октября 2019, 06:16 — REGNUM У новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс» сменился генеральный директор. Вместо Николая Кравчука руководителем компанией стал Георгий Андреев.
Судя информации в ЕГРЮЛ, изменения внесены 30 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, электровакуумный завод «Союз» продает госкорпорации «Роснано» пакет акций совместного предприятия «НЭВЗ-Керамикс». Сумма сделки — 762,68 млн рублей.
Пока что у «НЭВЗ-Союза» 60% акций предприятия, у «Роснано» — 40%.