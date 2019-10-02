Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио и сенатор-демократ Бен Кардин потребовали от американского Госдепа и минфина ввести санкции против российских чиновников за «преследование оппозиции» в России. Об этом говорится в совместном письме американских законодателей.

«Призываем принять меры на преследования со стороны российского правительства диссидентов и оппозиционеров, а также заключения под стражу по политическим причинам многих граждан», — говорится в письме.

Сенаторы апеллируют в своем послании к «акту Магнитского» и требуют ввести санкции против ряда российских чиновников, которые якобы виновны в нарушениях прав человека. Среди лиц, в отношении которых американские законодатели, потребовали ввести санкции — генпрокурор РФ Юрий Чайка и глава Минюста России Александр Коновалов. Письмо было направлено госсекретарю США Майку Помпео и главе американского минфина Стивену Мнучину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября власти США ввели санкции против двух граждан РФ и трех компаний, которые связаны с Россией. Под санкции попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, а также компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, которых США считают связанными с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые санкции США: «вменяемый» экономический ущерб не нанесут