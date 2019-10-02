Сеул, , 05:16 — REGNUM Новые баллистические ракеты могли быть запущены северокорейскими военными с подводной лодки, сообщает 2 октября Yonhap.

Такую версию не исключает администрация президента Южной Кореи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Токио заявил, что в экономической зоне Японии упала ракета, запущенная 2 октября Пхеньяном. В связи с этим японские власти выразили протест.

По данным японской стороны, корейцы запустили две баллистические ракеты. Разрушений их пуск Японии не принёс.

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